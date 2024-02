Mit den Aktien von Julius Bär (-4,9 Prozent) stand ein weiterer Banktitel unter Abgabedruck. Der Vermögensverwalter leide unter den Nachwehen des Signa-Debakels, so ein Händler. Zudem sei das Umfeld für Banken «nicht so gut», ergänzte ein Marktbeobachter, was sich im breiten Markt auch bei Vontobel (-1,3 Prozent) gezeigt habe.