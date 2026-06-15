«Die Volatilität könnte kurzfristig anhalten», sagte ein Börsenbeobachter. So müssten zuerst die Umsetzung und Nachhaltigkeit des angekündigten Abkommens bewertet werden. Am Freitag soll der Deal in Genf unterzeichnet werden, und anschliessend soll die wichtige Strasse von Hormus geöffnet werden. In den kommenden 60 Tagen sollen dann Irans Atomkraftambitionen verhandelt werden. «Die Gefahr einer erneuten Eskalation ist damit noch nicht vom Tisch», so ein weiterer Marktteilnehmer.