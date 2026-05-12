Die US-Inflationsdaten sorgten am Nachmittag ebenfalls nicht für Erleichterung. Die Konsumentenpreise stiegen im April leicht stärker als von den Analysten erwartet. Dies zeigt laut Experten, dass der Iran-Krieg die Inflationsrate erneut nach oben getrieben hat. Mehrere Analysten erwarten inzwischen bis Ende Jahr keine Zinssenkung mehr durch die US-Notenbank Fed.