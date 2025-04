Am Morgen standen zahlreiche Unternehmen mit ihren Geschäftszahlen im Rampenlicht, die teils für starke Kursbewegungen sorgten. Am Nachmittag heizten dann schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA die Sorgen vor einer Rezession in der grössten Volkswirtschaft der Welt an. Es zeigten sich bereits erste Bremsspuren des Handelskriegs von Präsident Donald Trump in den amerikanischen Wirtschaftsdaten, erklärte ein Marktbeobachter. «Es ist um die US-Wirtschaft schlecht bestellt, wie schlecht, werden die nächsten Daten zeigen», kommentierte ein Marktbeobachter.