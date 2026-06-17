Am Gipfel der G7-Staaten im französischen Evian wurde das zwischen den USA und dem Iran erzielte Rahmenabkommen von Staats- und Regierungschefs als «historische Chance» gewertet, um Teheran am Besitz von Atomwaffen zu hindern. Die Börsianer wiederum hofften auf eine rasche Öffnung der für den Transport von Öl wichtigen Strasse von Hormus. Entsprechend pendelte sich der Preis für ein Fass der Sorte Brent bei relative tiefen 80 US-Dollar ein. Der Deal soll noch am Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden.
Gebremst wurde die Euphorie von der nach wie vor kriegerischen Rhetorik der Konfliktparteien. Vor allem US-Präsident Donald Trump hält die Drohkulisse aufrecht. Am Rande des G7-Gipfels sagte er mit Blick in den Iran: «Wenn sie sich nicht benehmen, werden wir direkt wieder damit beginnen, Bomben mitten auf ihre Köpfe zu werfen.» Derweil rechneten die Marktteilnehmer im Vorfeld der ersten Zinssitzung des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh mit keiner Zinsanpassung.
SMI: Pharmawerte auf dem Vormarsch
Der Swiss Market Index (SMI) schloss den Handel zur Wochenmitte mit 0,39 Prozent im Plus bei 13'815,24 Punkten ab. Dem Börsenbarometer gelang damit der Sprung über die Marke von 13'800 Punkten, wo er zuletzt vor Kriegsausbruch Ende Februar gestanden war. Am Berichtstag standen sich im SMI 8 Gewinner 12 Verlierer gegenüber.
Der SMIM der mittelgrossen Werte rückte um 1,23 Prozent auf 3101,90 Punkte vor und der breite SPI gewann 0,53 Prozent auf 19'511,76 Zähler. An den grösseren Märkten Europas war indes kaum Bewegung auszumachen: Der Dax in Frankfurt und der FTSE 100 in London gewannen minim dazu, während der Cac40 in Paris nachgab. Uneinheitlich tendierten die US-Indizes.
Der Schweizer Markt wurde am Mittwoch von den fester notierenden Pharma-Schwergewichten Roche (PS: +1,2 Prozent) und Novartis (+0,7 Prozent) getragen. Am Vortag hatten diese Werte noch an Terrain verloren. Auch andere Aktien aus der Gesundheitsbranche wie Sandoz (+2,9 Prozent), Sonova (+2,3 Prozent) oder Galderma (+0,9 Prozent) zählten zu den grössten Gewinnern bei den Schweizer Blue Chips.
Kräftige Kursgewinne verbuchten im SMI auch Zykliker wie Holcim (+2,2 Prozent), ABB und Amrize (beide +1,6 Prozent) oder Sika (+0,9 Prozent). Damit waren Bauwerte auf der Gewinnerseite gut vertreten.
Derweil bremste das dritte Schwergewicht Nestlé den Gesamtmarkt mit einem Minus von 0,6 Prozent. Noch stärker ging es mit Swisscom und Logitech (je -1,7 Prozent) abwärts.
Straumann im Hoch
Im breiter gefassten Geschäft vollzogen die Straumann-Papiere einen Kurssprung von 11 Prozent. Der Dentalimplantathersteller hatte seine Margenprognose deutlich erhöht. Begründet wurde dies mit operativen Verbesserungen, der Erholung in China und geringeren US-Zöllen. Nach oben ging es auch für Lastminute (+0,8 Prozent). Der Online-Reiseanbieter will mithilfe von KI sparen und baut rund ein Viertel des Personals ab.
Die Aktien von DocMorris wiederum gewannen 6,4 Prozent, nachdem Konkurrent Redcare die Jahresprognose erhöht hatte. Bei den Techwerten Comet (+6,1 Prozent) und VAT (+2,9 Prozent) hätten die kräftigen Kurszielerhöhungen von Oddo die Nachfrage angekurbelt, so ein Händler. Und bei der SMG (+3,1 Prozent) habe eine technisch bedingte Gegenbewegung Kursgewinne ausgelöst, hiess es. Auf der anderen Seite verloren Kuros am Investorentag 3,0 Prozent und bei Landis+Gyr (-1,8 Prozent) dürfte eine klare Senkung der Gewinnerwartung bei der UBS belastet haben.
mk/jb
(AWP)