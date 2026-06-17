Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit festeren Notierungen abgeschlossen. Getragen wurde das hiesige Geschäft von der anhaltenden Hoffnung auf eine nachhaltige Friedenslösung im Nahen Osten. Da jedoch vieles zum Abkommen zwischen den USA und dem Iran noch unklar ist, wagten sich die Anleger kaum aus der Deckung. Die geopolitischen Risiken seien damit noch keineswegs vom Tisch, hielt ein Händler fest. Zudem wurde gespannt auf den am Mittwochabend anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank gewartet, was ebenfalls für Zurückhaltung unter den Anlegern sorgte.