Die Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen in den USA erfuhren zuletzt wieder einen Dämpfer. So fielen die US-Detailhandelsumsätze besser als erwartet aus, auch ging die US-Inflation weniger deutlich zurück als erhofft. Die US-Inflation dürfte Analysten zufolge noch länger über der Zielmarke der US-Notenbank verharren, was für weiter Zinserhöhungen spreche. Weiter verunsichert wurden die Märkte durch die schwache konjunkturelle Entwicklung in China. Zudem machten die Turbulenzen am dortigen Immobilienmarkt weiter von sich reden. Mit Country Garden ist ein weiterer grosser Immobilienkonzern in Schieflage geraten. Eine Pleite der Firma könnte zu grösseren Verwerfungen führen, befürchten Händler.