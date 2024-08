Während hierzulande die freudige Erwartung überwiege, herrsche an den US-Börsen zunächst noch vorsichtige Zurückhaltung. «Der Respekt vor einer möglichen Enttäuschung ist gross», meinte ein Händler. Entweder zeige Nvidia ein weiteres Mal, dass auch jede noch so hohe Erwartung nicht doch noch überboten werden könne, oder von den Zahlen gehe die Botschaft aus, dass die Bäume auch im KI-Hype nicht in den Himmel wachsen. Allein durch die Marktkapitalisierung hat Nvidia bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass der Konzern durchaus in der Lage ist, die Börsen weltweit zu bewegen. Nun werde entweder die Rally nach der Korrektur Anfang August fortgesetzt oder die Enttäuschung breche sich Bahn, erklären Analysten.