Am Schweizer Aktienmarkt haben sich die Investoren am Dienstag an die Seitenlinie begeben. Nach einer leicht positiven Eröffnung bröckelten die Kurse langsam, aber stetig ab. Belastend wirkte einerseits der Rechtsruck bei den Europa-Wahlen und die daraus resultierenden politischen Unsicherheiten in Frankreich, wo Präsident Emmanuel Macron Neuwahlen auf Ende Monat angesetzt hat. Die Börse in Paris tauchte erneut über 1 Prozent ab, während die Renditen französischer Staatsanleihen weiter stiegen, was für Unruhe sorgte.