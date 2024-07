Weitere Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Pfad des Fed könnte das Protokoll zur letzten Zinssitzung geben, das am Mittwochabend nach Ende des verkürzten Handels an der Wall Street veröffentlicht wird. Die Börsianer blicken derweil bereits auf den Freitag und den Arbeitsmarktbericht zum Monat Juni. Im Vorfeld dazu sind die Angaben zu den in der Privatwirtschaft geschaffenen Stellen (ADP-Bericht) und die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosentschädigung schwächer als erwartet ausgefallen. Danach deutete auch der ISM-Index der Dienstleister auf die sich anbahnende Abschwächung der US-Wirtschaft hin.