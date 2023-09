Dass die Märkte ihre aktuelle Lethargie nach dem Notenbankreigen rasch wieder abstreift, sei ungewiss, hiess es am Markt weiter. Derzeit gebe es keinen guten Grund, um dick in Aktien zu investieren, sagte ein Händler. Die konjunkturellen Indikatoren deuteten für Europa und vor allem für Deutschland eine Rezession an. So sei das Minus bei den deutschen Produzentenpreisen ein Indiz für deflationäre Tendenzen. Dagegen wirkten die steigenden Ölpreise wiederum inflationär. In den USA gingen die Rohölvorräte in der Vorwoche deutlich stärker zurück als erwartet, was weiter steigende Preise erwarten lässt.