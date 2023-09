Dem US-Kongress bleibe «äusserst wenig Zeit, ein Haushaltsgesetz zu verabschieden, um den Shutdown der Regierung vor Beginn des Fiskaljahres 2024 (am 1. Oktober) zu vermeiden», kommentierte Pimco. Derweil veröffentlicht das Fed am Mittwochabend die geldpolitischen Beschlüsse. Dabei erwarten die meisten Auguren eine Zinspause. Aber US-Geldhüter werden sich für die Zukunft alle Türen offen halten. Damit könne eine weitere Zinserhöhung noch in diesem Jahr nicht ausgeschlossen werden. Am Tag darauf werden die SNB, von der dagegen mehrheitlich eine Zinserhöhung erwartet wird, sowie die Bank of England und weitere Notenbanken über die Geldpolitik informieren.