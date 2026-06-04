Klar über den Erwartungen lagen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Die Daten wurden vor allem als weiterer Hinweis für den am (morgigen) Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht gewertet, der für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed wichtig ist. In der Schweiz bleibt die Inflation derweil trotz der gestiegenen Erdölpreise mit einer Jahresrate von 0,6 Prozent auf einem moderaten Niveau - die Schweizerische Nationalbank (SNB) ist damit nicht in Zugzwang.