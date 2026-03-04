Starke Pharma-Schwergewichte

Von den Bluechip-Werten am Schweizer Markt gingen am Mittwoch deren 16 mit Kursgewinnen aus dem Handel und nur vier mit Kursabschlägen. Gestützt wurden die Indizes nicht zuletzt von den festen Pharmawerten Roche und Novartis (beide +1,0 Prozent). Roche wurden dabei von einer kräftigen Kurszielerhöhung durch die Analysten von Kepler Cheuvreux unterstützt. Dagegen gaben die Titel des dritten SMI-Schwergewichts Nestlé (-0,8 Prozent) nach.