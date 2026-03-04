Dass der Schiffsverkehr durch die wichtige Meerenge wieder aufgenommen werden könnte, sei mit Erleichterung quittiert worden, meinte ein Marktanalyst. Je länger die Blockade der Meerenge andauere, desto fataler drohten die Auswirkungen für die Weltkonjunktur ausfallen. Die Erdölpreise kamen am Mittwoch wieder etwas zurück.
Angriffe fortgesetzt
Auch am fünften Tag des Iran-Kriegs setzten die Konfliktparteien aber ihre Angriffe unvermindert fort. Die israelische Armee startete eine neue Angriffswelle in Teheran und der Iran attackierte weiterhin Golfstaaten. Für Hoffnungen an den Märkten sorgten aber Medienberichte über mögliche Verhandlungen über ein Ende des Krieges. Aus dem Iran wurden diese Berichte in der Folge aber dementiert.
Derweil wurden auch neue Konjunkturdaten aus den USA positiv aufgenommen, darunter gute Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungssektor. Zudem lagen die neu geschaffenen Stellen in der US-Privatwirtschaft deutlich über den Erwartungen. Die Zahlen dürften einen Hinweis auf den am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht geben.
Der SMI schloss um 0,79 höher bei 13'519,74 Punkten, nachdem der Leitindex am Vortag noch um 3,1 Prozent abgesackt war. Der SMIM-Index für die mittelgrossen Werte legte um 0,77 Prozent auf 3070,79 und der breite SPI um 0,81 Prozent auf 18'619,72 Punkte zu. Alle wichtigen europäischen und US-Indizes zeigten am Mittwoch eine Erholung.
Starke Pharma-Schwergewichte
Von den Bluechip-Werten am Schweizer Markt gingen am Mittwoch deren 16 mit Kursgewinnen aus dem Handel und nur vier mit Kursabschlägen. Gestützt wurden die Indizes nicht zuletzt von den festen Pharmawerten Roche und Novartis (beide +1,0 Prozent). Roche wurden dabei von einer kräftigen Kurszielerhöhung durch die Analysten von Kepler Cheuvreux unterstützt. Dagegen gaben die Titel des dritten SMI-Schwergewichts Nestlé (-0,8 Prozent) nach.
Mit deutlichen Gewinnen schlossen die Aktien des Luxusgüterkonzerns Richemont (+2,3 Prozent) und des Chipindustriezulieferers VAT (+2,1 Prozent). Waren die VAT-Jahreszahlen am Vortag an der Börse noch schlecht aufgenommen worden, so erhöhten am Mittwoch diverse Analysten ihre Kursziele für die Titel teilweise deutlich.
Deutliche Kursanstiege gab es auch für Versicherungstitel wie HelvetiaBaloise (+1,9 Prozent), Swiss Life und Zurich (+beide +1,6 Prozent). Auch die Aktien der UBS (+1,0 Prozent) legten zu. Die Grossbank wurde vom Bundesstrafgericht in der «Bulgaria-Affäre» freigesprochen und kann damit ein weiteres unangenehmes «Erbe» der übernommenen Credit Suisse abhaken.
Zu den wenigen Bluechips mit Abgaben gehörten Kühne+Nagel (-1,3 Prozent). Am Vortag hatten die Aktien des Logistikkonzerns nach der Vorlage von Jahreszahlen allerdings im schwachen Aktienmarktumfeld allerdings noch zulegen können.
Am breiten Markt schossen die Titel des Baukonzerns Implenia nach Jahreszahlen um 10 Prozent in die Höhe. Dem Unternehmen gelang dabei mit einem hohen Free Cashflow und einer kräftig angehobenen Dividende eine positive Überraschung. Mit deutlichen Kursgewinnen schlossen auch die Titel des Immobilienunternehmens Plazza (+3,6 Prozent) nach der Vorlage des Jahresergebnisses.
tp/ra
(AWP)