Für eine Aufhellung der Laune sorgten aber vor allem auch die wieder zurückgekommenen Ölpreise. So wurde das Rohöl der Marke Brent am Dienstagabend wieder für weniger als 90 Dollar gehandelt, nachdem der Preis am Vortag noch bis auf rund 120 Dollar gestiegen war. Allerdings blieben die Preise damit auch weiterhin deutlich über dem Niveau von vor dem Ausbruch des Kriegs.