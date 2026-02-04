Die Industriewerte fangen an zu drehen, sagte ein Händler. Allerdings sei es schwierig zu sagen, ob der Steigflug nachhaltig sei. «Es ist etwas schleierhaft, warum es so gut läuft.» Als Motor des Marktes erwiesen sich auch die Schwergewichte Nestlé und Roche. Zudem stiessen Novartis im Handelsverlauf weit in die Pluszone vor, obwohl die Aktie zuvor unter wegen der Konkurrenz durch Generika und der vorsichtigen Töne beim Ausblick auf den Verkaufslisten gestanden hatte. Für gute Laune bei den Investoren sorgte der Pharmakonzern Eli Lilly, der mit seinen Umsatzprognosen für 2026 die Markterwartungen deutlich übertraf, was den Aktienkurs um über 10 Prozent nach oben trieb. Die US-Jobdaten des privaten Anbieters ADP, die am Nachmittag publiziert wurden, hatten keinen Einfluss auf die Finanzmärkte.