Auch in den USA zeigte der von der US-Notenbank Fed besonders beachtete Preisindex PCE eine deutliche Abschwächung im Jahresvergleich: Damit wiesen diese Daten in die «richtige Richtung», hiess es am Markt. Gleichzeitig stiegen die Ausgaben der US-Konsumenten nur noch leicht an. Damit halte sich auch die Erwartung im Markt, dass die US-Notenbank Fed die Zinssätze im nächsten Jahr mehrfach senken werde, so ein Marktbeobachter. Allerdings sei diese Entwicklung noch längst nicht in Stein gemeisselt.