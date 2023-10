An der Spitze der Gewinner im SLI standen Sandoz, die um 5,6 Prozent auf 29,37 Franken stiegen. Kurzzeitig erreichten sie gar einen Höchstkurs von 30 Franken. Dies bedeutet gegenüber dem Eröffnungskurs am ersten Handelstag am 4. Oktober ein Plus von einem Viertel. 30 Franken entsprach auch dem Wert, den zahlreiche Analysten vor dem Börsenstart geschätzt hatten.