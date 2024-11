Der SMI schloss 1,08 Prozent im Plus auf 11'716,50 Punkten. Für die Gesamtwoche resultierte damit ein Plus des SMI von 0,8 Prozent. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legte am Freitag um 1,11 Prozent auf 1931,68 Punkte zu und der breit gefasste SPI gewann 1,09 Prozent auf 15'591,54 Zähler. Von den 30 Blue Chips schlossen 29 im Plus.