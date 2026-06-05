In den USA wurden im Mai deutlich mehr neue Stellen geschaffen als von Ökonomen erwartet. Gleichzeitig blieb die Arbeitslosigkeit niedrig. Mit den Daten gingen die Fantasien für Zinssenkungen in den USA definitiv aus dem Markt, meinte ein Marktökonom: «Im Zweifel sind Zinsanhebungen wahrscheinlicher.» Die US-Notenbank Fed wird übernächste Woche eine Zinssitzung abhalten, kommende Woche ist zunächst die Europäische Zentralbank (EZB) an der Reihe.
Als Reaktion auf die Arbeitsmarktdaten zogen die Renditen am US-Anleihenmarkt an, während der Dollar zum Franken wie zum Euro deutlich an Stärke gewann. Die Preise für Gold und Silber wie auch der ohnehin stark unter Druck stehende Bitcoin litten dagegen unter den Aussichten auf steigende Zinsen.
Starke Gesundheitswerte
Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Freitag 0,35 Prozent im Plus bei 13'388,23 Punkten. Für die Gesamtwoche resultiert damit ein Minus von 0,7 Prozent.
Der SMIM der mittelgrossen Werte beendete den Handel am Freitag um 0,14 Prozent im Plus auf 2993,85 Punkten und der breite SPI gewann 0,23 Prozent auf 18'926,39 Punkte. Die Schweizer Indizes hielten sich damit besser als der deutsche Dax (-0,7 Prozent) oder der französische CAC40 (-0,3 Prozent).
Deutlichere Kursgewinne entfielen auf einige im Gesamtjahr schwache Titel wie etwa Alcon (+2,0 Prozent) oder Swiss Re (+1,7 Prozent). Auch Titel der Gesundheitsbranche wie Galderma (+1,5 Prozent) und Sandoz (+1,3 Prozent) schlossen klar im Plus. Der Duftstoff- und Aromenhersteller Givaudan (+1,1 Prozent) vermeldete eine Übernahme in Spanien.
Gestützt wurden die Indizes auch von den Pharmatiteln Novartis (+1,9 Prozent) und Roche (+0,8 Prozent), die nach ihren Kursrückgängen vom Wochenbeginn weiter Boden gut machten. Moderat fester gingen Nestlé aus dem Markt (+0,4 Prozent). CEO Philipp Navratil bekräftigte am Swiss Economic Forum (SEF), dass der Nahrungsmittelkonzern weiterhin über Volumenwachstum Marktanteile gewinnen wolle.
Partners Group (-0,2 Prozent) konnten ihre Erholung vom Vortag vom massiven Einbruch zur Wochenmitte nicht fortsetzen und gingen leicht im Minus aus dem Handel. Auf Jahresfrist liegen sie weiterhin mehr als 25 Prozent im Minus. Weitere Analysten senkten am Freitag ihre Kursziele für die Titel des Privatmarktspezialisten, bekräftigten gleichzeitig aber auch ihre Kaufempfehlungen zu den aktuellen Notierungen.
Schwache Techwerte
Unter Druck standen einige Zykliker wie Holcim (-1,2 Prozent) oder ABB (-1,8 Prozent). Erneut abwärts ging es auch für Technologiewerte wie Logitech (-2,4 Prozent) oder VAT (-2,6 Prozent). In den USA verbuchte die Technologiebörse Nasdaq nach einem bereits schwachen Vortag erneut Verluste.
Am breiten Markt gab es derweil für den Sensorenhersteller AMS Osram (-14,3 Prozent) heftige Abgaben. Klar tiefer gingen auch Huber+Suhner (-5,6 Prozent) aus dem Handel. Der CEO bestätigte im AWP-Interview steigende Preise und Lieferverzögerungen wegen dem Nahostkonflikt, diese seien bisher aber gut bewältigt worden. Im Jahresverlauf notieren die Titel noch immer fast 90 Prozent im Plus.
Eine Gegenbewegung zeigten die Titel des Kompressorenherstellers Burckhardt (+2,7 Prozent), nachdem sie am Vortag nach schwachen Jahreszahlen noch um rund 12 Prozent abgesackt waren. Kursgewinne gab es auch für Belimo (+2,0 Prozent), nachdem die französische Exane BMP Paribas ihre Empfehlung für die Titel des Klimaspezialisten auf «Outperform» von bisher «Neutral» erhöhten.
tp/ls
(AWP)