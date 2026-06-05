In den USA wurden im Mai deutlich mehr neue Stellen geschaffen als von Ökonomen erwartet. Gleichzeitig blieb die Arbeitslosigkeit niedrig. Mit den Daten gingen die Fantasien für Zinssenkungen in den USA definitiv aus dem Markt, meinte ein Marktökonom: «Im Zweifel sind Zinsanhebungen wahrscheinlicher.» Die US-Notenbank Fed wird übernächste Woche eine Zinssitzung abhalten, kommende Woche ist zunächst die Europäische Zentralbank (EZB) an der Reihe.