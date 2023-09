Dazu kommt, dass kommende Woche die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) bevorsteht. Daher sei die Risikoneigung noch geringer gewesen. Ob die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte erhöht werden, sei aber alles andere als klar. Darüber wie es in den USA zinsmässig weitergeht, könnten die US-August-Inflationszahlen am kommenden Mittwoch weichenstellend für den Ausgang der Fed-Sitzung am 20. September sein. Zu den Zinssorgen kommen derzeit als weitere Belastung neue US-chinesische Spannungen hinzu. So starteten US-Behörden nun eine Untersuchung eines hochentwickelten, in China hergestellten Chips im neuesten Smartphone des chinesischen Huawei-Konzerns. Apple ist nun mit einem zunehmenden Verbot der iPhone-Nutzung unter chinesischen Regierungsangestellten konfrontiert.