Noch ist der Weg für eine Einigung aber steinig und die dafür veranschlagten 60 Tage sehr knapp, hiess es im Markt. Folglich seien auch Rückschläge nicht auszuschliessen, gerade da die anhaltenden Angriffe Israels auf Stellungen der Hisbollah im Libanon für Verstimmungen im Iran sorgen. Insgesamt sei die Stimmung daher gedämpft gewesen. «Zwischen vorsichtigem Optimismus und latenter Nervosität fehlt den Anlegern weiterhin die Gewissheit, dass der Iran-Konflikt tatsächlich seinem Ende entgegengeht», sagte Timo Emden von Emden Research.