Für Bewegung dürfte nun in den kommenden Tagen der Start in die Berichtssaison sorgen: Dabei stehen etwa Zahlen grosser US-Finanzinstitute sowie Updates von ASML und Netflix auf dem Programm. Aufgrund der hohen Nervosität und einem ausgedünnten Sommerhandel könnte es dabei zu grösseren Ausschlägen kommen, hiess es im Handel.