Am meisten gesucht waren Aktien, die in den vergangenen zwölf Wochen schwach abgeschnitten hatten. So schlossen etwa VAT (+3,2 Prozent) an der Spitze der Blue Chips. Der Technologiesektor habe Unterstützung erhalten von der festeren Nasdaq, hiess es am Markt. Zudem hat der Broker Bernstein die Aktien von VAT und Inficon (+6,7 Prozent) auf «Buy» von «Hold» höherstuft und das Kursziel erhöht. Dies sorgte auch bei Comet (+1,6 Prozent) oder U-blox (+2,4 Prozent) für steigende Kurse.