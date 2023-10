Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag unter der Führung der Pharma-Schwergewichte klar zugelegt. Der SMI pendelte dabei am Nachmittag um die Marke von 10'400 Punkten und scheint nach dem Absturz von Mitte Oktober in diesem Bereich Boden zu finden. So gehen etwa auch Experten der Bank Julius Bär davon aus, dass beim SMI keine deutlich tieferen Kurse als aktuell zu erwarten sind, wie sie in einem charttechnischen Kommentar schrieben. Allerdings dürfte sich ihrer Meinung nach die Konsolidierung in die Länge ziehen. Bis auf weiteres sei zudem mit starken Kurs- und Stimmungsschwankungen zu rechnen. So sei auch die Stimmung unter den Investoren kurz davor, in einen übertriebenen Pessimismus umzukippen.

30.10.2023 18:15