Die Schweizer Börse hat am Dienstag ganztags im Minus notiert und am Ende, weiter befeuert von den schwachen US-Märkten, mit deutlichen Verlusten geschlossen. Damit sind die Gewinne der gestrigen Gegenbewegung bereits wieder komplett weggeschmolzen. Und sollten die morgigen Inflationszahlen in den USA ungünstig ausfallen, könnte es zu einem weiteren Abrutschen kommen, warnt ein Börsianer. «Seit letzter Woche wissen die Märkte in der Schweiz und auch im restlichen Europa nicht so richtig, wie sie auf die Wiederwahl von Donald Trump als US-Präsident reagieren sollen», so ein Aktienstratege. Einerseits könnte Trump aktienfördernde Steuersenkungen und Deregulierung bringen, was aktuell den Bitcoin befeuert, andererseits hat die Androhung von Zöllen vor allem am Devisenmarkt für Verwerfungen gesorgt und den Dollar klar gestärkt.