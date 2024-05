Ausserhalb des US-Landwirtschaftssektors wurden im April 175'000 neue Stellen geschaffen und die Arbeitslosenquote stieg leicht auf 3,9 Prozent. Erwartet worden waren aber 240'000 neue Stellen und eine Quote von 3,8 Prozent. Die Zahl der neuen Stellen habe zwar nicht an die Werte des Vormonats anknüpfen können, doch der Jobaufbau bleibe solide, meinte ein Marktteilnehmer. Zu schnellen Zinssenkungen werde es jedenfalls nicht kommen, was auch die US-Notenbank diese Woche bestätigt habe. Sollten sich die leichten Schwächetendenzen in den kommenden Monaten aber ausweiten, wäre zumindest eine Zinssenkung zum Jahresende denkbar.