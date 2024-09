Gerupft wurden auch anderen Technologieaktien nach dem Absturz des US-Grafikchipgiganten Nvidia um knapp 10 Prozent am Vorabend, was fast 300 Millionen Dollar an Marktkapitalisierung ausradiert hatte. So rutschen die Schweizer Branchenkollegen und Zulieferer wie VAT (-2,8 Prozent), Comet (-2,4 Prozent) oder Inficon (-1,5 Prozent) deutlich ab. Und dies, obwohl die technologielastige Nasdaq am späten Donnerstagnachmittag wieder leicht ins Plus drehte. Auch Nvidia-Aktien zeigten wieder spärliche Gewinne.