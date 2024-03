Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag den Krebsgang fortgesetzt. Vor dem am (morgigen) Mittwoch anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed hielten sich die Investoren angesichts der vielen Unsicherheiten zurück und nahmen einen Teil der jüngsten Gewinne mit. Die Risikobereitschaft habe zumindest vorübergehend nachgelassen, hiess es am Markt.