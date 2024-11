Der klare Wahlsieg von Donald Trump hat die Kurse am Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch zunächst in die Höhe schiessen lassen. Doch die Euphorie hielt nicht lange an und der Leitindex SMI schloss sogar leicht unter dem Vortagesschluss. Die Freude darüber, dass in Washington ein knappes Ergebnis und die somit befürchtete Hängepartie ausgeblieben sei, habe nicht lange angehalten, meinten Händler. Es sei im Verlauf des Tages zu Gewinnmitnahmen gekommen. Auffällig am Schweizer Markt war zudem, dass vor allem die Schwergewichte einen zunehmend schweren Stand hatten.