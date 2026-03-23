Allerdings dementierte der Iran prompt direkte Gespräche mit den USA. Es habe nur «Initiativen von Ländern der Region zur Reduzierung der Spannungen» gegeben. Trump sagte darauf wiederum in TV-Interviews, die Gespräche hätten gestern Nacht stattgefunden. Laut Händlern ist die Entspannung also mit Vorsicht zu geniessen. «Die geopolitischen Risiken bleiben bestehen und damit auch die Gefahr, dass die Märkte ihre aktuelle Erholung schnell wieder abgeben», hielt es ein Teilnehmer fest. Ausserdem seien die Schäden im Nahen Osten bereits hoch. Als positiv wurde aber gewertet, dass die USA grundsätzlich an einem «Deal» interessiert zu sein scheinen.