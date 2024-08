Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag etwas zugelegt und die Woche praktisch unverändert beendet. Die markanten Verluste vom Montag im Zuge des globalen Absturzes der Aktien wegen der Angst vor einer US-Rezession wurden damit wieder aufgeholt. Was blieb ist das markante Minus von über 400 Punkten im SMI vom vergangenen Freitag, als der schwache US-Arbeitsmarktbericht die Turbulenzen an den Finanzmärkten so richtig in Schwung brachte. Insgesamt hat sich die Lage zumindest für den Moment wieder etwas stabilisiert.