Die am frühen Nachmittag publizierten Makrodaten sorgten auch nur für ein Strohfeuer. Die Daten fielen zwar tendenziell unter den Erwartungen aus, was Börsianer derzeit mögen. «Im Moment werden schwache Konjunkturdaten als gut für die Finanzmärkte betrachtet, denn sie befeuern Hoffnungen auf eine Zinspause der US-Notenbank im September», sagte ein Marktanalyst dazu. Doch der Effekt hielt bei den am Mittwochnachmittag veröffentlichten BIP- und Arbeitsmarktdaten nicht lange an. Nächster Fixpunkt in diesem Zusammenhang ist die für den Freitag angekündigte Publikation des US-Arbeitsmarktberichts.