Die Schweizer Börse hat den Handel am Dienstag tiefrot abgeschlossen. Vor allem die wachsenden Spannungen zwischen den USA und Europa in der Grönland-Frage setzten den internationalen Finanzmärkten zu und drückten den Schweizer Leitindex SMI zwischenzeitlich gar unter die Schwelle von 13'100 Punkten. Im Falle weiterer schlechter Nachrichten, also einer Eskalation auf dem WEF in Davos, könnte eine Aktienmarktkorrektur noch dynamischer ausfallen, so ein Marktbeobachter. US-Präsident Donald Trump wird am Mittwoch in Davos erwartet.