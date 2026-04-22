Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch tiefer geschlossen. Nach einem positiven Start in den Handel drehte sich die Stimmung am frühen Nachmittag ins Negative. Spielverderber waren insbesondere die wieder gestiegenen Ölpreise, sagten Händler. Am Nachmittag überstieg der Preis für das Fass der Nordseesorte Brent erneut die Marke von 100 US-Dollar. Trotz der Verlängerung der Waffenruhe im Iran-Krieg durch US-Präsident Donald Trump deutet sich damit noch keine Entspannung bei den Ölpreisen an. Die Strasse von Hormus bleibt zunächst geschlossen.