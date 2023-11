Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch fester geschlossen. Nach einer verhaltenen ersten Sitzungshälfte zogen die Kurse stetig an. Doch im Fahrwasser einer leichteren Tendenz im Frühhandel an der Wall Street gab der Leitindex SMI sein Tageshoch wieder Preis. Der Markt setze die Konsolidierungsphase fort, sagten Händler. Noch sei ungewiss, ob der Markt die im Mai gestartete Korrektur wirklich hinter sich habe. Derzeit sehe es danach aus, als ob sich der SMI noch auf Richtungssuche befinden würde. Zudem sei nach der starken Vorwoche die Luft momentan etwas entwichen, hiess es weiter.

08.11.2023 18:15