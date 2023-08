Dass der SMI in der Schlussphase an Schwung verloren hat, lag laut Händlern unter anderem auch daran, dass die Schwergewichte Nestlé (+0,1 Prozent) und Roche GS (-0,6 Prozent) Kursgewinne preisgaben bzw. wieder in die Verlustzone fielen. Novartis (-0,7 Prozent) bauten ihr Kursminus gar noch aus. Der Pharmatitel hatte schon am Vortag schlechter als der Gesamtmarkt abgeschnitten. Auslöser waren Befürchtungen um Preisnachlässe für ein wichtiges Medikament in den USA gewesen.