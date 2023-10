Dem Schweizer Aktienmarkt machte am Donnerstag nicht nur seine defensive Ausrichtung zu schaffen. Vor allem die schwächeren Schwergewichte zogen den SMI in den negativen Bereich. Zur negativen Stimmung trugen ab dem späten Nachmittag auch die dann publizierten US-Inflationsdaten bei. Analysten missfiel, dass der Inflationsrückgang in den USA ganz offensichtlich ins Stocken geraten ist. Die Daten widerlegten das Wunschszenario der Märkte, dass die sogenannte «High for longer»-Situation ausreiche, um die Teuerung in den USA zu beenden, sagte ein Börsianer. «Daher dürfte es trotz der zuletzt eher taubenhaften Stimmen aus den Reihen der US-Notenbank keine ausgemachte Sache sein, dass diese am Ende ihrer Zinserhöhungsphase angekommen ist.»

12.10.2023 18:15