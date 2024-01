«Das Zahlenwerk zeigt, dass eine Zinssenkung bereits in den Frühjahrsmonaten, wie es derzeit an den Finanzmärkten eingepreist ist, zu voreilig ist», sagte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank im Lichte der jüngsten Daten. Gleichzeitig haben in den USA jüngst weniger Menschen als erwartet einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Auch diese Zahlen werden von der Fed stark beachtet: Ein starker Arbeitsmarkt spricht für steigende Löhne, was die Inflation zusätzlich antreiben kann.