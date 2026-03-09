Börsen schütteln Tagestiefs ab

In der Folge wurden Aktien rund um den Globus vor allem im frühen Geschäft verkauft. Mit der Beruhigung an den Ölmärkten konnten die Abgaben nach und nach eingegrenzt werden. Gleichwohl stand beim Swiss Market Index (SMI) zum Schlussgong ein Minus von 0,73 Prozent auf 13'000,09 Punkte. Der Schweizer Leitindex steht damit gut 1063 Punkte unter seinem Jahreshoch.