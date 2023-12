Dennoch sollten diese vorübergehenden Rücksetzer nicht überinterpretiert werden, hiess es einstimmig im Handel. Denn der zu Grunde liegende Investitionsbedarf sei nach wie vor recht hoch und sollte die Kurse zumindest bis zum Verfall am Freitag in der kommenden Woche stützen. Zudem seien aktuell immer noch viele Investoren unterinvestiert, was ebenfalls eher für Druck nach oben sorge.