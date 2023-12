Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Freitag mit einem leichten Plus in die viertägige Weihnachtspause verabschiedet. Zuvor gab es allerdings fünf Tage mit sinkenden Kurse in Folge. Das Jahresendrally scheint trotz der heutigen Gewinne mit den verschiedenen Zinsentscheiden der Notenbanken von voriger Woche definitiv seinen Abschluss gefunden zu haben. Am Berichtstag war, wie üblich kurz vor Weihnachten. grundsätzlich nicht mehr viel los. «Für die meisten ist das Jahr gelaufen», meinte dazu ein Händler.

22.12.2023 18:15