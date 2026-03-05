Es sei derzeit schwer abzuschätzen, wie weit sich die Eskalationsspirale noch drehen werde, sagte ein Händler. Nicht zuletzt ist laut Experten unklar, wer mit den USA verhandeln könnte, da es keinen eindeutigen Verhandlungsführer im Iran gebe. Angesichts der unübersichtlichen Lage im Nahen Osten hielten sich die Investoren weltweit zurück.