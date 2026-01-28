Als massgebliche Belastung für den hiesigen Markt erwies sich indes die Pharmabranche. Vor allem die Branchengrössen Roche (-3,3 Prozent) und Novartis (-2,0 Prozent), aber auch die Titel des Generika-Herstellers Sandoz (-4,1 Prozent) oder des Hautpflegekonzerns Galderma (-2,5 Prozent) schlossen deutlich tiefer. Auf den Kurs gedrückt haben dürfte laut Händlern ein Entscheid in den USA, der den Spielraum für höhere Medikamentenpreise einschränkt. Für die Branche sei dies zwar nur indirekt relevant, dennoch dürfte die Unsicherheit im Sektor weiter zunehmen, hiess es. Zum Teil wurde allerdings auch auf Gewinnmitnahmen verwiesen, zumal alle genannten Titel in den letzten Wochen und Monaten einen starken Lauf gehabt hätten.