Klar grösster Gewinner unter den Blue Chips waren UBS (+2,9 Prozent auf 31,13 Fr.). Die Titel profitierten wie in den letzten Tagen vor allem von guten Zahlen der US-Konkurrenz, die ihre Q4-Zahlen bereits diese Woche veröffentlichte. Die UBS selber wird erst am 4. Februar berichten. Im Handel wurde auch auf technische Gründe verwiesen. So habe der Titel nun scheinbar nachhaltig die Marke von 30 Franken überschritten, was weiteren Raum nach oben geschaffen habe. Mit dem heutigen Gewinn haben UBS dieses Jahr bereits ein Plus von über 12 Prozent erzielt. Mit Julius Bär (+1,5 Prozent) war am Freitag auch die zweite Bank im SLI gesucht.