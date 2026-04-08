Nach der in der Nacht auf Mittwoch vereinbarten Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran atmeten die Anleger zur Wochenmitte auf. «Für Investoren fühlt es sich an, als würde eine enorme Last von den Schultern fallen», sagte ein Händler. Die Hoffnungen ruhten dabei besonders auf der angekündigten Öffnung der Strasse von Hormus, die für den Handel und speziell für die Ölpreise von essenzieller Bedeutung ist.