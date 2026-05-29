Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag fester geschlossen. Nach dem Rücksetzer vom Donnerstag hat der SMI damit an zwölf der vergangenen 13 Handelstage zugelegt. Der Leitindex nahm dabei die Marke von 13'600 Punkten wieder ins Visier, womit er derzeit nicht mehr weit vom Allzeithoch bei knapp über 14'000 vom Februar entfernt ist. Gestützt wurde die Stimmung von neuen Hoffnungen auf ein Abkommen im Nahen Osten, auch wenn Händler skeptisch sind, was an US-Angaben über eine vorläufige Einigung mit dem Iran wirklich dran ist. Bezüglich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, sagte indes US-Vizepräsident JD Vance. Ob allerdings Präsident Donald Trump zustimmen wird, war zuletzt noch offen. Eine Bestätigung der iranischen Führung gab es kurz vor dem Wochenende ebenfalls noch nicht.