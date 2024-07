Der Schweizer Aktienmarkt hat sich auch am Dienstag auf Konsolidierungskurs befunden. Marktteilnehmer sprachen von einer Verschnaufpause, die nach dem Erreichen eines neuen Jahreshochs bereits am Montag eingesetzt habe. Dies scheine nach den jüngsten Gewinnen nicht unangebracht, hiess es dazu in Börsenkreisen. Zumal die erste grosse Welle an Halbjahresergebnissen hierzulande erst für den Donnerstag angesetzt sei.