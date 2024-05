Der Schweizer Aktienmarkt ist verhalten in die neue Börsenwoche gestartet und hat nach der zuletzt starken Aufwärtsbewegung eine Verschnaufpause eingelegt. Der Leitindex SMI pendelte am Montag über weite Strecken um die Schlussnotierung vom letzten Freitag und beendete den Handel leicht im Plus. Dabei boten die Pharma-Riesen dem Gesamtmarkt eine kräftige Stütze, während auf der Gegenseite einige Zykliker unter Druck gerieten.