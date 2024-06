Im Vorfeld der am Wochenende in Frankreich stattfindenden Wahlen sei an den Aktienmärkten Zurückhaltung auszumachen, meinten Händler. Die Anleger fürchten, dass aus den Parlamentswahlen die rechtsextreme und europakritische Partei von Marine Le Pen als Siegerin hervorgeht. Derweil nimmt auch der Wahlkampf in den USA allmählich an Fahrt auf. In der Nacht auf Freitag treten Präsident Joe Biden und sein Herausforderer Donald Trump zum ersten TV-Duell gegeneinander an. Zum Wochenschluss werden aber vor allem Inflationsdaten aus den USA mit grosser Spannung erwartet, während die am Donnerstag vorgelegten Konjunkturzahlen den Handel kaum bewegten.