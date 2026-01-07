Weiterhin liessen die geopolitischen Spannungen um Venezuela sowie um Grönland die Investoren kalt. Auch Inflationsdaten aus der EU hatten nur wenig Einfluss: Die Jahresteuerung von 2,0 Prozent liege punktgenau im Zielkorridor der EZB, hiess es. Im Fokus der Anleger bleibt derweil der am Freitag anstehende US-Arbeitsmarktbericht. Laut den am Mittwoch vorgelegten ADP-Zahlen ist die Zahl der Beschäftigten in der US-Privatwirtschaft etwas schwächer angestiegen als erwartet.